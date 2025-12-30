Disminuyen asesinatos, feminicidios y otros delitos en Puebla: FGE

Desde Puebla

La implementación de la estrategia “Puebla Segura”, respaldada por el trabajo conjunto de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las Secretarías de la Defensa Nacional (DEFENSA), de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), el gobierno estatal a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y las autoridades municipales, permitió que en territorio poblano se registrara una disminución en 14 delitos de impacto social.

Lo anterior, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado correspondientes al periodo de enero a noviembre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024.

El homicidio doloso tuvo una reducción del 10 por ciento, toda vez que de enero a noviembre de 2025 se registraron 822 casos, mientras que en el periodo de referencia de 2024, hubo 912.

El delito de feminicidio ha tenido un comportamiento descendente, la comparativa refleja una disminución del 43 por ciento, ya que de enero a noviembre de 2025 se reportaron 24 casos y de enero a noviembre de 2024, un total de 42.

Mientras que el abuso sexual disminuyó 9.5 por ciento, al integrarse 850 carpetas en 2025, contra 939 en 2024; la trata de personas mostró una baja del 52.5 por ciento, puesto que de enero a noviembre de 2025 fueron denunciados 19 ilícitos contra 40 registrados en el mismo periodo de 2024 y la desaparición de personas tuvo una baja del 9 por ciento, debido a que en este año se denunciaron 1 mil 625 hechos, contra 1 mil 786 del año pasado.

El robo de vehículos disminuyó 9 por ciento, debido a que en 2025 se presentaron 6 mil 398 denuncias contra 7 mil 027 de 2024; el robo de vehículos con violencia bajó 26.4 por ciento, con 2 mil 221 expedientes en 2025, contra 3 mil 017 de 2024; el robo a transportistas tuvo una tendencia a la baja del 29 por ciento, al contabilizarse 1 mil 475 casos en 2025 y 2 mil 062 en 2024 y el robo a transportistas con violencia aminoró 28.3 por ciento, al registrarse 1 mil 427 reportes en 2025 y 1 mil 993 en 2024.

El robo a transeúntes mostró una baja del 19 por ciento, puesto que en este año se han denunciado 3 mil 557 ilícitos de esta naturaleza, en comparación con los 4 mil 382 del año pasado y el robo a transeúntes con violencia registró una baja de 17.9 por ciento, al abrirse 2 mil 860 expedientes en 2025, contra 3 mil 484 de 2024.

Finalmente, el robo a casa habitación disminuyó 10.3 por ciento, al registrarse 1 mil 803 casos en 2025 y 2 mil 009 en 2024; el robo a negocios tuvo un comportamiento descendente del 0.5 por ciento, ya que en 2025 hubo 3 mil 165 asuntos y 3 mil 182 en 2024 y el robo a instituciones bancarias mostró una baja del 28.6 por ciento, al presentarse cinco hechos en 2025, contra siete en 2024.

La reducción en estos indicadores delictivos confirma el avance en la política de seguridad implementada en el estado de Puebla, resultado del trabajo permanente y coordinado entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, con el objetivo de proteger y dar paz a la ciudadanía.