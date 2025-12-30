DIF Puebla Capital buscará superar récord Guinness con rosca de Reyes monumental

Staff/RG

Con 6 kilómetros de longitud, la rosca de Reyes podría convertirse en la más grande del mundo

Como cierre de las festividades “Vive el Invierno en Puebla Capital”, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital que lidera su presidenta del Patronato MariElise Budib, preparan una magna sorpresa: la partida de una rosca de Reyes monumental de seis kilómetros de largo, con la que se busca superar el récord Guinness de la pieza más grande del mundo.

Dicho evento tiene por objetivo que las familias poblanas disfruten el final de la temporada navideña con un toque especial, al intentar inscribir a la ciudad de Puebla en el Libro Guinness de los Récords.

La cita es el próximo domingo 4 de enero a las 17:00 horas, en el Zócalo de la ciudad, donde poblanas y poblanos podrán participar en la tradicional partida de la rosca de Reyes monumental y formar parte de un momento histórico para la capital.

Se colocará a lo largo de la avenida Reforma, desde la 11 Sur hasta el Bulevar Héroes del 5 de Mayo, donde dará vuelta para continuar hasta el cruce con la 29 Oriente.

En esta ocasión, se busca superar la asistencia registrada a inicios de 2025, cuando más de 10 mil personas participaron en este festejo.

Para ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un operativo vial y de seguridad, con el objetivo de salvaguardar a las y los asistentes, así como coordinar los cierres viales en la zona.

De esta manera, el alcalde Pepe Chedraui y la presidenta del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, refrenda su compromiso de fomentar la unión familiar y la convivencia social.