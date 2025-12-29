Ejecutaron a presunto huachicolero apodado “El General” sobre la Puebla-Orizaba

Desde Puebla

Un presunto líder huachigasero apodado “el General”, de 50 años de edad, fue asesinado de varios disparos mientras circulaba en su automóvil en la autopista Puebla-Orizaba, metros antes de la caseta de Amozoc.

La tarde de este lunes en la referida vialidad.

Genaro P. H., de 50 años de edad, circulaba en su automóvil Volkswagen Jetta de color negro en compañia de sus dos hijos menores de edad, que resultaron ilesos.

Según los primeros reportes, los sicarios en motocicleta aprovecharon el tráfico del peaje, para disparar contra Genaro y asesinarlo.

Autoridades no descartan un ajuste de cuentas entre bandas de huachigaseros que se pelean la plaza.