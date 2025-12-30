Anuncia Tonantzin Fernández la Gran Feria de la Rosca 2026 en San Pedro Cholula

Staff/RG

Se realizará del 2 al 11 de enero en la Plaza de la Concordia

29 de diciembre de 2025. San Pedro Cholula, Pue.- El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, anunció la realización de la Gran Feria de la Rosca 2026, que se llevará a cabo del 2 al 11 de enero en la Plaza de la Concordia, con el objetivo de preservar las tradiciones y fortalecer la convivencia familiar.

La presidenta municipal destacó que este tipo de actividades contribuyen a la recomposición del tejido social y al impulso de la economía local, por lo que invitó a las y los cholultecas, así como a visitantes y turistas, a disfrutar de esta celebración.

Durante la feria, 28 productores locales ofrecerán una amplia variedad de Roscas de Reyes, desde las tradicionales hasta rellenas de crema, nuez, piñón, queso con zarzamora, entre otras, lo que permitirá generar una derrama económica estimada en 2.5 millones de pesos.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a participar en la partida de la Rosca Monumental, que tendrá una longitud de 200 metros, el próximo 6 de enero a las 18:00 horas, evento en el que se espera la asistencia de más de 11 mil personas, promoviendo la unión familiar y la sana convivencia.

Finalmente, anunció que la Caravana de la Transformación recorrerá la Cabecera Municipal y las juntas auxiliares, llevando a los Reyes Magos, juguetes y espectáculos infantiles para las niñas y niños del municipio.