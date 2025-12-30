Lamentable Falleció “Alushe” conocido periodista de Huauchinango

Abelardo Domínguez

Pasadas las 17:00 horas de este lunes 29 de diciembre se registró el fallecimiento de un masculino al interior de una fonda ubicada sobre la calle 20 de noviembre en la zona centro de Huauchinango.

Minutos más tarde se confirmó que se trata de Marco Antonio Licona, “Alushe” como se le conocía cariñosamente, conocido reportero y periodista, quien se encontraba comiendo en el establecimiento cuando se desvaneció por causas aún no determinadas. Al arribo de elementos de emergencia ya no contaba con signos vitales.

Descanse en paz.