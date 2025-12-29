Svetlana Goncharova y Roberto Liaño presentaron una versión romántica de “Quién será”

Por Mino D’Blanc

La cantante rusa Svetlana Goncharova y el artista español Roberto Liaño fusionaron su talento y estilo en una romántica y emotiva versión en género bachata del clásico “Quién será”, misma que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Esta nueva versión que es elegante, llena de sensibilidad y fresca transforma la melodía en bachata moderna y envolvente por parte de ambos cantantes. Svetlana Goncharova le imprime su cálida voz, mientras que Roberto Liaño su estilo característico, quien aporta una producción cuidada que fusiona ritmos latinos con una esencia internacional.

Con esta colaboración los dos artistas internacionales reafirman su vocación artística por crear música que conecte culturas y emociones, consolidándose como una dupla con una propuesta única.