El Malilla anunció “Tu Maliante Bebé Tour”, su nueva gira

Producida por La Esquina INC, su sello discográfico, hasta ahora tiene confirmados conciertos en 15 ciudades de la República Mexicana entre marzo y abril del 2026.

Por Mino D’Blanc

“Tu Maliante Bebé Tour” es la nueva gira de El Malilla, producida por La Esquina INC. Es un recorrido por toda la república mexicana que marca un momento clave en su carrera y en la expansión del reggaetón mexicano en el entrante año 2026.

Será el viernes 13 de febrero en el emblemático Palacio de los Deportes en la Ciudad de México en donde inicié el tour. Los boletos se encontrarán disponibles a través del sistema Ticketmaster; las fechas de venta de boletos serán anunciadas próximamente.

15 ciudades son las que tiene contempladas hasta la fecha el artista y son, además de la capital del país:

-Marzo: el miércoles 11 en el Parque Las Maravillas en Saltillo; el viernes 13 en el Auditorio Banamex en Monterrey, Nuevo León; el sábado 14 en el Domo de la Velaria en León, Guanajuato; el viernes 20 en el Auditorio UAEM en Cuernavaca, Morelos; el jueves 26 en el Auditorio Explanada en Pachuca, Hidalgo; el viernes 27 en el Auditorio GNP Seguros en Puebla.

-Abril: el jueves 16 en el Auditorio STOA en Cancún, Quintana Roo; el sábado 18 en el Foro GNP Seguros en Mérida, Yucatán; el jueves 23 en el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco; el miércoles 29 y el jueves 30 en el Teatro Morelos en Toluca, Estado de México.

-Mayo: el sábado 2 en Explanada Estadio Caliente en Tijuana, Baja California; el sábado 9 en el Polyforum en Chiapas; el jueves 21 en URSE en Oaxaca y el sábado 23 en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro.

Cada fecha ha sido concebida por El Malilla como un punto de encuentro con su público, en donde el estilo, la energía y la cercanía que lo caracterizan vivirán los espectadores de forma intensa.

El anuncio de “Tu Maliante Bebé Tour” lo realiza en una etapa de fuerte crecimiento para él, que se ha consolidado como una figura relevante del movimiento urbano actual. Su impacto alcanzó un nuevo nivel al pasar a la historia como el primer artista mexicano de reggaetón en presentarse en el Festival Coachella, que es uno de los más importantes de la industria de la música a nivel mundial.

A dicho logro se le suman las participaciones que tuvo en escenarios internacionales muy importantes como el “Festival Latino Sueños” en Chicago, Illinois, el “Lollapalooza” en Chile y Argentina y el “Riverland Warm Up” en España, con lo que reforzó su proyección global y el alcance de su propuesta artística.

El “Tu Maliante Bebé Tour” representa una nueva etapa para El Malilla, con el que consolida su presencia en la escena urbana y su vínculo con audiencias dentro y fuera de nuestro país.

-¿Quién es “El Malilla”?:

Su nombre es Fernando Pérez. Originario del Valle de Chalco en el Estado de México, tiene 26 años de edad y es un compositor y cantante que se ha consolidado como una de las voces más relevantes de la música urbana nacional.

Su estilo crudo y melódico está profundamente ligado a sus raíces y vivencias personales y lo ha llevado a destacarse en la escena global.

En el año 2024 vivió uno de los momentos más importantes de su carrera en México al presentarse en el escenario principal del “Coca-Cola Flow Fest” frente a más de 100,000 personas. Ese mismo año fue nombrado “Artista Crack del Año” en los MTV MIAW Awards.

Este 2025 también se presentó en los importantísimos festivales mencionados anteriormente. Además, participó como protagonista del segundo episodio de la nueva temporada de “City Sessions” que es la reconocida serie de conciertos producida por Amazon Music y con lo que reafirmó su creciente presencia en plataformas clave de la industria musical.

En agosto presentó “Tu Maliante Bebé”, su nuevo EP, el cual alcanzó el lugar número 2 en ventas nacionales en Mixup, reafirmando la expansión de su propuesta artística. El jueves 27 de noviembre lanzó su EP “Tu Maliante Bebé Vol. 2”, con el que dio continuidad a dicho proyecto y con el que refuerza su identidad como una de las voces más representativas del reggaetón hecho en México, respaldado por su sello discográfico La Esquina INC.

Ha sido acreedor a siete Discos de Platino y seis Discos de Oro por su música, con certificaciones que incluyen:

-Disco de Platino por “Dime”.

-Tres Discos de Platino y uno de Oro por “B de Bellako”.

-Un Disco de Platino y uno de Oro por “Azótame”, “Tiki” y “Bien Bebe”.

-Disco de Oro por “Resolvemos” y “Más tarde”.