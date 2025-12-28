Semar confirma 13 muertos por descarrilamiento de Tren Interoceánico

Excelsior

La Secretaría de Marina (Semar) informa esta tarde que debido al descarrilamiento del Tren Interoceánico, sobre la Línea Z, en la ruta Salina Cruz a Coatzacoalcos, del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, 13 personas murieron.

A través de un comunicado detalla que debido al accidente en el Tren Interoceánico, en el que viajaban 250 personas, se reportan 98 lesionados, de los cuales 36 reciben atención médica hospitalaria y el resto se encuentran sin lesiones de gravedad.

Debido a lo anterior, la Semar expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable accidente; además, reafirma su compromiso atendiendo con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a los afectados.

En el texto detalla que durante las acciones de y localización de personas, se desplegó un total de 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.

Estamos atentos para apoyar: Sheinbaum

Minutos después de que la Secretaría de Marina (Semar) emitiera un comunicado para informar sobre un incidente ferroviario en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, publicó un mensaje en sus redes sociales.

En este sentido, la mandataria señaló que su gobierno está atento a los trabajos de la propia Semar para apoyar a los usuarios de este transporte ferroviario de pasajeros que se vio envuelto en un incidente a la altura de Nizanda, un poblado zapoteca oaxaqueño.

Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico”, indicó.

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado detalló que en las tareas de emergencia y apoyo en general, participan elementos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el gobierno del estado de Oaxaca.

Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, apuntó.

FGR investiga descarrilamiento de Tren Interoceánico

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó que se inició una carpeta de investigación y personal del organismo autónomo se trasladó a Oaxaca para realizar las pesquisas relacionadas con el descarrilamiento del Tren del Corredor Interoceánico, ocurrido este domingo