Carlo Arrechea protagoniza “The Cage We Choose”, cortometraje que está conquistando festivales internacionales

Primer trabajo como director del brasileño Rafael Paiva

Carlo Arrechea protagoniza “The Cage We Choose”, el cortometraje del brasileño Rafael Paiva quien realiza su debut como director.

Esta pieza ha generado gran atención en la industria en la que ha obtenido 15 selecciones oficiales, 10 premios internacionales y varias nominaciones, incluida su reciente candidatura a “Best Sci-Fi” en el “Los Ángeles Fantasy Fest”.

Además, este corto continúa consolidando su impacto global tras haber recibido el codiciado galardón de la “Ardélion European Film Association” en Austria en este mes de diciembre y al haber celebrado su segunda proyección en la ciudad de Los Ángeles, California el pasado domingo 7 de diciembre durante el “Culver City Film Festival” que se efectúo en el histórico “Culver Theater”, acompañada por personalidades como Leslie David Baker, Eugenio Siller y Silvana Arias.

La trama de “The Cage We Choose” presenta un viaje psicológico a través de la mente de Michael Méndez -personificado por el propio actor cubano Carlo Arrechea- quien es un hombre que acepta someterse a un tratamiento experimental de neuroterapia en lugar de cumplir su condena en prisión. En este espacio mental, recuerdos, traumas y culpa se entrelazan en una profunda búsqueda de redención en donde el pasado y el presente convergen con fuerza emocional.

En este año 2026 que está por comenzar, “The Cage We Choose” seguirá sumando presencia en festivales nacionales e internacionales, incluyendo nuevas fechas en Europa y su reconocimiento en Francia en donde obtuvo una “Mención Honorífica” en los “Red Films Awards”.

Con una actuación visceral y una narrativa que desafía los límites de la memoria, “The Cage We Choose” se ha posicionado como un título destacado dentro del circuito internacional de festivales.

-Semblanza de Carlo Arrechea:

Es oriundo de Cuba y radica en Los Ángeles, California. Es un actor con un trabajo y trayectoria ascendentes en Hollywood. Formado en la Stella Adler Academy of Acting & Theatre, es miembro de SAG-AFTRA y de la Television Academy / Emmys.

Su carrera en Estados Unidos comenzó con papeles en diversas telenovelas para las empresas Telemundo y Univisión. Su debut en horario estelar en la Unión Americana fue en la serie “S.W.A.T.” de CBS en la que le dio vida a Gio Torres y que le abrió las puertas a ser considerado para una nominación al “Primetime Emmy”.

Fue reconocido internacionalmente por su interpretación de Sebastián en “Grachi”, la exitosa serie de Nickelodeon Latinoamérica, en donde cautivó a la audiencia a lo largo de 152 episodios durante sus tres temporadas.

Carlo Arrechea incursionó en la producción con el filme “This Charming Man” que fue estrenado en el “New York Latino Film Festival” de HBO en el año 2020. Recientemente se desempeñó como productor ejecutivo del largometraje “Unspoken Bonds”.