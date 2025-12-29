“Voces del Upside Down”: un encuentro con  las y los artistas de doblaje en nuestro idioma de “Stranger Things” con el público

Sábado 17 de enero en La Extraña Pizza en la Ciudad de México.

Un evento en el que será reconocido el impacto cultural de la exitosa serie en México.

Por Mino D’Blanc

El sábado 17 de enero del entrante año 2026, La Extraña Pizza en la Ciudad de México será sede del evento especial “Voces del Upside Down” en el que estarán reunidos las actrices y actores de doblaje en español latino de la exitosa serie “Stranger Things” y que será un encuentro cercano y directo con el fandom.

El lugar es un espacio emblemático para la comunidad geek. Estará dividido en tres bloques a lo largo del día, lo que permitirá que los asistentes elijan el horario que mejor les quede para que puedan convivir con el start talent que da voz en nuestro idioma a los personajes más emblemáticos de la serie.

Esta es la lista de artistas y el personaje al que le dan su voz que estarán presentes: Alberto Bernal es Billy Hargrove, Alexa Navarro es Nancy Wheeler, Ana Cecilia Guerrero es Max Mayfield, Ángel Iván Rodríguez es Dustin Henderson, Bruno Coronel es Eddie Munson, Casandra Acevedo es Robin Buckley, Diego Becerril es Mike Wheeler, Emilio Juárez en Will Byers, Ferso Velázquez es Jonathan Byers, Habana Zoe es Holly Wheeler, Ixchel León es Eleven, Rodrigo Sousa es Danny Harrington y Tommy Rojas es Steve Harrington.

“Voces del Upside Down” busca no solo celebrar el trabajo del doblaje latinoamericano, sino también reconocer el impacto cultural de “Stranger Things” en la región, fortaleciendo el vínculo entre las voces que acompañaron a la serie y su audiencia.

Y es que a diferencia de una convención tradicional, “Voces del Upside Down” propone un formato ìntimo y accesible, enfocado en la convivencia directa con los asistentes, quienes podrán tomarse fotografías, obtener autógrafos de las y los artistas, así como saludos personalizados, además de poder disfrutar de una experiencia pensada especialmente para los fans de la serie.

Cabe mencionar que el cupo será limitado. Los boletos están disponibles a través de https://klap.life/event/voces-del-upside-down

Para mayor información y actualizaciones favor de consultar las redes sociales de La Extraña Pizza.