Amozoc refuerza la seguridad en el transporte público durante las fiestas decembrinas

Amozoc de Mota, Puebla a 29 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la prevención en el transporte público, durante el mes de diciembre y en el marco de la temporada decembrina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc ha reforzado los operativos de proximidad social, priorizando el bienestar y la tranquilidad de la ciudadanía.

Como parte de estas acciones, se llevó a cabo el Operativo “Pasajero Seguro” en la Carretera Federal Puebla–Tehuacán, en diferentes puntos, en coordinación con la Policía Estatal de Proximidad Vial.

Durante el operativo se realizaron revisiones preventivas a unidades de transporte público, refrendando el compromiso de trabajar de manera permanente por la seguridad de las y los usuarios.

Cabe destacar que, recientemente, el Presidente Municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, realizó una importante entrega de motopatrullas, patrullas y unidades tácticas al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y más de 14 unidades fueron entregadas, fortaleciendo la capacidad operativa de la corporación y el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado de Puebla.