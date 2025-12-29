Hallan el cuerpo de la triatleta desaparecida tras un ataque de tiburón en Santa Cruz, California

EXCELSIOR

Las autoridades hallaron este fin de semana restos de la triatleta desaparecida tras un ataque de tiburón ocurrido en la costa de Santa Cruz, California, una semana después de que se le perdiera el rastro mientras nadaba en el océano.

El cuerpo de Erica Fox fue localizado el sábado por la tarde al sur de Davenport Beach, todavía con su traje de neopreno negro, a unos 40 kilómetros del punto donde fue vista por última vez.

Así lo confirmó su esposo, Jean-Francis Vanreusel, visiblemente afectado por el desenlace de la búsqueda.

Fox había desaparecido el pasado 21 de diciembre mientras nadaba junto a su marido y otros 13 integrantes de un club local de natación en aguas abiertas.

Vanreusel se encontraba a unos cien metros detrás de ella cuando ocurrió el ataque, testigos relataron haber visto a un tiburón emerger brevemente antes de volver a sumergirse, lo que activó un amplio operativo de búsqueda por parte de la Guardia Costera y otras agencias.

Durante una procesión en la costa, organizada por integrantes del club Kelp Krawlers, del que Fox fue cofundadora, su esposo recordó el espíritu con el que ella afrontaba la vida.

“No quería vivir con miedo. Vivió su vida plenamente”, expresó.

Según explicó, Fox fue encontrada con una banda antitiburones en el tobillo, un dispositivo electromagnético diseñado para disuadir a estos animales.

La tragedia ha conmocionado a la comunidad local y se trata del segundo ataque mortal registrado en la zona en más de siete décadas y del segundo incidente grave que afecta a un miembro de los Kelp Krawlers en poco más de tres años.

Entre los nadadores persisten una mezcla de miedo e incredulidad.

“No sabemos todavía qué haremos a continuación”, reconoció una integrante del grupo, reflejando el sentir de una comunidad unida por el deporte y ahora también por el duelo, que busca apoyarse mutuamente tras una pérdida tan inesperada.