Video: Recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias

María Huerta

La secretaría Gestión y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Puebla emitió algunas medidas preventivas, para reducir riesgos durante esta temporada invernal, toda vez que las bajas temperaturas incrementan las enfermedades respiratorias.

Se recomienda mantener ventanas, puertas y dormitorios en buen estado, con sellos adecuados que ayuden a conservar el calor sin impedir la ventilación.

Una correcta circulación de aire es esencial para evitar humedad excesiva, acumulación de gases y la propagación de virus.

Asimismo, señala que en esta época es frecuente el uso de calentadores y chimeneas; sin embargo, un manejo inadecuado puede provocar incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono.

“Antes de utilizar cualquier equipo, es importante revisar que no tenga cables dañados ni acumulación de polvo en rejillas, parrillas o bobinas, ya que estos factores pueden generar sobrecalentamiento o fallas”.

Para evitar intoxicaciones, se recomienda no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar la casa, no dormir cerca de ningún tipo de calentador y ventilar adecuadamente los espacios con equipos de combustión.