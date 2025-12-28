Alejandro Armenta cierra el año con el 60% de aprobación ciudadana

Desde Puebla

El Universal publicó la encuesta de la empresa enkoll, que detalló que el 60 por ciento de la ciudadanía aprueba el gobierno de Alejandro Armenta Mier.

Incluso, 62% de encuestados externó una opinión positiva sobre el titular del Ejecutivo estatal, ese mismo porcentaje lo calificó como trabajador y el 53 por ciento avaló su preparación para el cargo.

Además, 53% consideró cercana la relación del gobernador de Puebla con la presidenta, Claudia Sheinbaum.

El estudio destaca que la base del respaldo hacia Armenta Mier proviene de una percepción positiva en la gestión de obras de infraestructura y el manejo de los programas sociales.

Aunque, el análisis de Enkoll también arroja luz sobre las preocupaciones persistentes que el gobierno deberá atender en su segundo año.

Si bien 6 de cada 10 poblanos consideran que la entidad ha tomado un rumbo positivo bajo el modelo de la “Cuarta Transformación”, la encuesta revela que la inseguridad sigue siendo el talón de Aquiles percibido por la ciudadanía.