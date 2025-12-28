Atentos para apoyar a usuarios del Tren Interoceánico: Sheinbaum tras incidente

Excelsior

Minutos después de que la Secretaría de Marina (Semar) emitiera un comunicado para informar sobre un incidente ferroviario en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, la presidenta de México emite un mensaje en sus redes sociales.

En este sentido, la mandataria señaló que su gobierno está atento a los trabajos de la propia Semar para apoyar a los usuarios de este transporte ferroviario de pasajeros que se vio envuelto en un incidente a la altura de Nizanda, un poblado zapoteca oaxaqueño

Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico”, indicó.

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado señaló que en las tareas de emergencia y apoyo en general, participan elementos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el gobierno del estado de Oaxaca.

“Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, apuntó

Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, apuntó.

¿Qué se sabe del accidente?

Las corporaciones de seguridad y Protección Civil del Estado de Oaxaca, atienden el accidente ocurrido este domingo entre las comunidades de Chívela y Nizanda, donde se registró el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Al lugar se han movilizado cuerpos de rescate, así como voluntarios para brindar auxilio. De manera preliminar se reporta que este incidente se registró en el kilómetro Z-230+290, con dirección al municipio Matías Romero Avendaño.

La locomotora había partido de Salina Cruz con destino a Coatzacoalcos, Veracruz. Extraoficialmente se menciona que junto con la tripulación viajaban una centena de pasajeros, pero se desconoce el estatus de su estado de salud.

La operación de la Línea Z se encuentra totalmente suspendida mientras se realizan las labores de rescate.