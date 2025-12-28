Alista frente frío 25 su llegada a México, ¿Cómo estará el clima hoy y cuándo ingresa al país?

Excelsior

En las próximas horas, el frente frío número 24 estará dejando el país para darle paso al 25 causando un marcado descenso de las temperaturas en varios estados de la República Mexicana.

De forma particular, y derivados de estos frentes, este domingo la Ciudad de México amanecerá con cielo parcialmente nublado y ambiente frío a fresco, sobre todo en las zonas altas cercanas al Estado de México.

En este contexto, la temperatura mínima será de entre 7 y 9 °C en la capital del país, mientras que la máxima oscila de entre 20 a 22 °C, por lo que se recomienda abrigarse por la mañana y vestir de forma ligera en la tarde.

Sobre posibilidades de lluvia, los expertos indicaron que no se pronostican precipitaciones en la Ciudad de México, aunque se prevén lluvias aisladas en algunos municipios del Estado de México, como Toluca, donde el frió se hará sentir con una mínima de 2 a 4 °C y máxima de 17 a 19 °C.

Clima 28 de diciembre por regiones​

Norte: Chihuahua podría registrar caída de nieve o aguanieve durante la noche y madrugada del lunes. Además, se esperan vientos fuertes de hasta 70 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Sureste y Península de Yucatán: lluvias puntuales fuertes en Chiapas (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos en Tabasco, Campeche y Yucatán.

Pacífico y occidente: Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero tendrán chubascos con posibles descargas eléctricas. Oleaje de hasta 2.5 metros en las costas de Baja California y Baja California Sur.

Regiones serranas: temperaturas mínimas de hasta -10 °C con heladas en Baja California, Chihuahua y Durango.

Regiones cálidas: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo) alcanzarán máximas de 35 a 40 °C.

Con este panorama, la CDMX se mantiene tranquila, pero el resto del país sí resentirá la llegada del frente frío número 25.

¿Cuándo ingresa el frente frío 25?

Las autoridades meteorológicas informaron que el frente frío número 25 de la temporada se acerca a México, lo que causará un descenso de las temperaturas en varios estados del país.

El Servicio Metrológico Nacional (SMN) informó en su reporte diario que el frente frío 24 dejará de afectar a México durante el transcurso de este día, mientras que su sucesor se aproximará e ingresará por la frontera norte y noreste de la República Mexicana durante la tarde-noche de este domingo 28 de diciembre.

Entre las condiciones climatológicas que traerá este fenómeno se encuentran bajas temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos, derivados de un sistema frontal impulsado por una masa de aire ártico en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de un río atmosférico.

¿Qué estados serán los más afectados?

Debido a que el frente frío 25 llegará por el norte y noreste, las entidades de esas zonas serán las más afectadas. Presentarán las siguientes condiciones climáticas:

Temperaturas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: norte de Chihuahua.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Chiapas: centro y este.

Quintana Roo: centro y sur.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

Puebla: Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra.

Veracruz: capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca.

Oaxaca.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.