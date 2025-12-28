Muere regidor de San Francisco Mixtla en accidente de motocicleta

Desde Puebla

El regidor de Industria, Comercio, aganadería y Agricultura del municipio San Francisco Mixtla, Rafael Avelleira Cortés, perdió la vida por accidente en motocicleta.

La madrugada de este domingo, cuando el funcionario se desplazaba junto a su esposa en dirección a su hogar, tras una visita a la localidad de San Simón Coatepec.

Algunos testigos relataron que un perro se atravesó repentinamente en el camino, lo que llevó al regidor a perder el control de la motocicleta y estrellarse contra una vivienda.

El regidor no logró sobrevivir el traslado al Hospital General de Tepeaca, en tanto su esposa, aunque también lesionada, se encuentra recibiendo atención médica.