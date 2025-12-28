Identifican a mujer que falleció al caer del puente Totolapa, en Huauchinango

Desde Puebla
Una mujer viajaba en el vehículo que cayó del Puente de Totolapa en Huauchinango.
Rn el lugar, se encontró una credencial a nombre de Mariana Escamilla Sosa, originaria de la colonia El Potro, Huauchinango.
El vehículo quedó completamente destrozado tras caer más de 50 metros en la parte más alta del Puente.
