Identifican a mujer que falleció al caer del puente Totolapa, en Huauchinango

By Redaccion1 / 28 diciembre, 2025

Desde Puebla

Una mujer viajaba en el vehículo que cayó del Puente de Totolapa en Huauchinango.

Rn el lugar, se encontró una credencial a nombre de Mariana Escamilla Sosa, originaria de la colonia El Potro, Huauchinango.

El vehículo quedó completamente destrozado tras caer más de 50 metros en la parte más alta del Puente.

