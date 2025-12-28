Son 4 los heridos por descarrilamiento de máquina en Corredor Interoceánico

Excelsior

La máquina principal de un tren del metro Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló este domingo, a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, con un saldo de cuatro heridos, de las 241 personas pasajeras abordo y nueve integrantes de la tripulación, informó la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

La empresa Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec detalló que el descarrilamiento ocurrió en la línea que cubre la ruta de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, y los lesionados fueron identificados como:

Sebastián Martínez Calvo. Felipe de Jesús Calvo Vázquez. Felipe Calvo Chiñas. María del Carmen Chiñas Reyes.

El convoy estaba integrado por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, y se indicó que, desde el primer momento del descarrilamiento, se brindó atención a las personas usuarias.

Además, se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del percance, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente.

La Semar informó que conforme se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información por los canales oficiales, a fin de mantener informada a la población con responsabilidad y transparencia.

Presidenta Sheinbaum envió mensaje

Minutos después de que la Secretaría de Marina (Semar) emitiera un comunicado para informar sobre un incidente ferroviario en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, la presidenta de México publicó un mensaje en sus redes sociales.

En este sentido, la mandataria señaló que su gobierno está atento a los trabajos de la propia Semar para apoyar a los usuarios de este transporte ferroviario de pasajeros que se vio envuelto en un incidente a la altura de Nizanda, un poblado zapoteca oaxaqueño.

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado señaló que en las tareas de emergencia y apoyo en general, participan elementos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el gobierno del estado de Oaxaca.

Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan la SICT, el IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, publicó.