Vehículo cayó al fondo del puente Totolapa, en Huauchinango

Abelardo Domínguez
Se solicitan cuerpos de emergencia sobre la carretera federal México-Tuxpan, a la altura del puente Totolapa, al lado de la localidad de Venta Grande, Huauchinango.
Un vehículo se salió de la carpeta asfáltica y cayó al fondo.
Se desconoce el estado de salud del conductor.
Urge la presencia de unidades de auxilio.
