Vehículo cayó al fondo del puente Totolapa, en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Se solicitan cuerpos de emergencia sobre la carretera federal México-Tuxpan, a la altura del puente Totolapa, al lado de la localidad de Venta Grande, Huauchinango.

Un vehículo se salió de la carpeta asfáltica y cayó al fondo.

Se desconoce el estado de salud del conductor.

Urge la presencia de unidades de auxilio.