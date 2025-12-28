Vacunas en invierno: ¿Cuáles aplica la Secretaría de Salud?

Excelsior

La temporada de invierno ya está en marcha y con ella también algunas enfermedades respiratorias aparecen de forma automática, por esta razón es que la Secretaría de Salud (Ssa) federal hace un llamado permanente para que la población se vacune con fin de prevenir padecimientos.

En este contexto, la dependencia del gobierno de México puso en marcha una campaña de vacunación especial por la temporada de frío que dio pie a que miles de ciudadanos acudieron por las respectivas dosis.

Sobre el tipo de vacunas, la secretaría detalló que estas son contra enfermedades como: Influenza, Covid-19 y Neumococo, las cuales son más factibles se den en esta temporada decembrina.

Neumococo. Cuartoscuro

¿Quiénes sí deben aplicarse vacunas en invierno?

La Ssa indicó que hay sectores de la población que son prioridad en temas de vacunación, como son los niños y niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas que padezcan alguna enfermedad de riesgo.

De igual forma, se especificó que lo anterior no significa que el resto de la población no deba vacunarse, pero a estos sectores se les hace el llamado a cuidarse por ser más vulnerables.

Así aplica la vacuna:

Niñas y niños menores de 5 años: vacuna contra influenza, neumococo y Covid-19 (solo si se tiene alguna enfermedad de riesgo). Mujeres embarazadas: vacuna contra la influenza y Covid-19.

Adultos mayores de 60 años o más: vacuna contra influenza, neumococo y Covid-19.

Pacientes con alguna enfermedad de riesgo: vacuna contra influenza, neumococo y Covid-19.

¿Dónde recibir las vacunas y cuál es el costo?

La Secretaría de Salud apuntó que para la población en general, las vacunas no solo serán de aplicación gratuita, sino que además están disponibles en todos los Centros de Salud del país, además de todas las unidades de salud públicas del territorio nacional

En la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 participan todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud: Secretaría de Salud, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y las Secretarías de Salud de las entidades federativas, con el acompañamiento del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA)”, destacó.

Esta campaña comenzó como tal en el mes de octubre de 2025 y estará vigente hasta el próximo 3 de abril de 2026 y tiene como meta aplicar más de 50,5 millones de dosis en todo el país:

35,4 millones de dosis contra influenza estacional. 10,9 millones contra COVID-19.

4,2 millones contra neumococo.

El objetivo del gobierno federal y la Secretaría de Salud a cargo de David Kershenobich es priorizar la protección de los sectores más vulnerables de la población, así como prevenir y salvaguardar la salud de todos los mexicanos.