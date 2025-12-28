Tres denuncias por talar árboles sin permiso: Ayuntamiento de Puebla

María Tenahua

El secretario de Medio Ambiente de la ciudad de Puebla, Iván Herrera Villagómez, señaló que, por no contar con los permisos para realizar desmoches y derrumbe de árboles, se interpusieron tres denuncias ante la Fiscalía General del estado.

En este sentido, explicó que fueron denuncias penales; por ello, se interpusieron ante la fiscalía, debido a que, al realizar estas acciones, deben contar con el permiso y dictamen de su dependencia.

Señaló que también cuenta con 40 reportes de la gente a través de redes sociales, el primer paso es una investigación para determinar la gravedad del tema.