Tres denuncias por talar árboles sin permiso: Ayuntamiento de Puebla

María Tenahua
El secretario de Medio Ambiente de la ciudad de Puebla, Iván Herrera Villagómez, señaló que, por no contar con los permisos para realizar desmoches y derrumbe de árboles, se interpusieron tres denuncias ante la Fiscalía General del estado.
En este sentido, explicó que fueron denuncias penales; por ello, se interpusieron ante la fiscalía, debido a que, al realizar estas acciones, deben contar con el permiso y dictamen de su dependencia.
Señaló que también cuenta con 40 reportes de la gente a través de redes sociales, el primer paso es una investigación para determinar la gravedad del tema.
You may also like
-
Cerraremos el año con mil 100 mdp por predial y limpia: Tesorero municipal
-
Clausuran la Puerta Jubilar en la catedral de Puebla
-
Desde el terror: Jim Jones, el predicador de la muerte
-
Confirman fallecimiento de joven en presa de Huauchinango
-
2025, un año clave para consolidar a Puebla como epicentro deportivo