Sequía en México: Cierra 2025 con 20.5% del territorio afectado

Al cierre de 2025, el Monitor de Sequía de México, establece que el 79.5 por ciento del territorio nacional se encuentra libre de afectaciones, es decir, sólo el 20.5 por ciento sufre los estragos por la falta de lluvias y escurrimientos.

El reporte elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indica que, en la primera quincena de diciembre, se registraron lluvias por arriba del promedio climatológico 1991-2020 en zonas del norte, noreste, centro-norte, centro-occidente, centro, oriente del país, además de la península de Yucatán.

Estas lluvias se asociaron principalmente al paso de cinco frentes fríos, del número 17 al 21, a la interacción de canales de baja presión, un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe”, señaló.

Lluvias ayudaron a áreas con sequía

El SMN, destacó que estas condiciones contribuyeron a la reducción de áreas con sequía moderada (D1) en Sinaloa y Jalisco y de sequía severa (D2) en Oaxaca, Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán.

Subrayó que, en contraste, en regiones del noroeste, norte, noreste y sur del país, las precipitaciones se mantuvieron por debajo del promedio histórico.

“Debido a esto, la sequía de moderada a severa (D1 a D2) se incrementó en el norte de Coahuila y en Tamaulipas”, agregó.

El país seco

El Monitor de Sequía de México revela que 10.8 por ciento del país se encuentra anormalmente seco (D0), 6.3 por ciento tiene sequía moderada (D1), 3.1 por ciento con sequía severa (D2), 0.2 por ciento sequía extrema (D3) y 0.1 por ciento sequía excepcional (D4).

Los estados con mayor número de municipios afectados son Tabasco (88.2 por ciento), Coahuila (76.3 por ciento), Sinaloa (33.3 por ciento), Tamaulipas (27.9 por ciento), Campeche (23.1 por ciento), y Chihuahua (11.9 por ciento).