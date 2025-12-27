Raúl Jiménez iguala marca de goles en la Premier

Excelsior

El mexicano Raúl Jiménez sigue con su romance con el gol. En una semana lleva dos goles, luego de hacer el de la victoria de este sábado para el Fulham por 0-1 ante el West Ham, en duelo de la jornada 18 de la Premier League. El tanto le permite igualar la marca de Alexis Sánchez.

Raúl Jiménez inició de titular y jugó todo el partido. En el primer tiempo tuvo una oportunidad manifiesta de gol, pero su remate salió por encima del arco de la cancha del Estadio de Londres.

En la segunda parte, el West Ham estuvo a punto de abrir el marcador, pero Bernd Leno evitó caer su puerta.

En los minutos finales, Raúl Jiménez rompió el 0-0. Tras una serie de rebotes, Harry Wilson mandó un recentro al corazón del área para que el mexicano mandara un remate de cabeza picado al lado izquierdo para batir a Alphonse Areola al minuto 85.

El artillero de la Selección Mexicana también anotó el pasado 22 de diciembre ante el Nottingham Forest. Con el gol de este sábado llegó a 63 para igualar la marca de Alexis Sánchez en el séptimo puesto de máximos goleadores latinoamericanos en la Premier League. Está a seis del uruguayo Luis Suárez, quien marcó 69. El primer lugar en este rubro es Sergio ‘Kun’ Agüero con 184.

Con la victoria ante el West Ham, el Fulham llegó a 26 unidades para colocarse en la décima posición de la tabla general. El cuadro donde milita el mexicano suma tres victorias.

El Fulham volverá a ver acción hasta el 1 de enero de 2026, cuando visite al Crystal Palace en la jornada 19 de la Premier League.

Raúl Jiménez suma 241 en la Premier League, donde ha anotado en 63 ocasiones y repartido 23 asistencias.