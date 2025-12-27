Excelsior

Cristiano Ronaldo está a cuatro de los 1000 goles en su carrera tras su doblete de este sábado en la victoria del Al-Nassr de 3-0 sobre el Al-Okhdood Club en el regreso de la Primera División de Arabia Saudita.

El luso dio el primer aviso al minuto 7 tras un remate de cabeza que se fue a un lado del poste derecho. Fue insistente, un balón que fue al travesaño, pero después se marcó fuera de juego. En un remate de tiro libre, el arquero le ahogó el grito de gol al desviar el esférico a tiro de esquina al 17’.

El tanto 955 llegó a su cuenta al 31’. En un tiro de esquina, un compañero suyo peinó el esférico para que “El Bicho” cerrara la “pinza” en segundo poste para hacer el 1-0.

El gol 956 llegó en tiempo agregado del primer lapso. Un servicio a primer poste fue rematado por Cristiano Ronaldo de “taconcito” para sorprender al arquero al 45+3’ y gritar el “Siuuu”. Joao Félix hizo el 3-0 al 90+4.

Cristiano comandó a Al-Nassr a su décima victoria de manera consecutiva. El club es líder y marcha invicto en la liga árabe.

A sus 40 años, el seleccionado de Portugal llegó a 40 goles en 2025 y es el máximo goleador de la liga.