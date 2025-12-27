Habrá cierre parcial de carriles del puente Zaragoza por reparaciones

Puente Zaragoza, sin daño estructural, pero con falta de mantenimiento

Desde Puebla

El gobierno de Puebla a través de @InfraGobPue informa que después de los estudios topográficos y estructurales efectuados en ambos sentidos del Puente Zaragoza, se descarta daño estructural.

La afectación se presenta en las juntas de construcción, por desprendimientos derivados de la falta de mantenimiento durante más de 13 años al puente.

Debido a las reparaciones, habrá cierre parcial de carriles, por lo que la dependencia sugiere tomar vías alternas, aunado a que el tránsito será lento por algunas semanas.

El compromiso del gobierno estatal es hacer de las vías de comunicación espacios seguros y de fácil acceso, al ponderar la movilidad ágil y eficiente para las y los poblanos.