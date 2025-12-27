¡Tiritan de frío en el Ajusco! Pocos visitantes y muy bajas temperaturas

Excelsior

El Frente Frío número 24 y una vaguada polar mantienen las bajas temperaturas en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en las zonas serranas del norte, noreste y centro del país, donde se espera que el termómetro baje hasta los -10 grados, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el caso del Valle de México, la zona alta del Ajusco sufre las inclemencias del tiempo, lo que ahuyenta a los visitantes, que regularmente en fin de semana llegan desde muy temprano a disfrutar de un buen desayuno, reconoció Raymundo Camacho, dueño del restaurante La Casa del Dulce en el paraje Valle del Tezontle.

Está un poco baja la afluencia de visitantes, por lo mismo que son vacaciones, la gente prefiere ahorita que hace frío, la playa, el calorcito, pero los invitamos a que vengan, el frío es también agradable”, indicó.

5 y 6 grados bajo cero

Don Raymundo recordó que hasta el momento los días más fríos en el cerro del Ajusco, han sido el 18 y 19 de diciembre con temperaturas de entre cinco y seis grados bajo cero

Cuando hace mucho frío, es la maravilla para la gente que viene a hacer sus muñecos de nieve, porque son testigos de algo fuera de serie, que la naturaleza nos ofrece; año con año se le pone su gorrito al cerro, hay veces que todo esto se pinta de blanco”, destacó.

Nevado de Toluca

Donde de plano se encuentra cerrado el acceso hasta nuevo aviso es en el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, por baja visibilidad generada por neblina densa, temperaturas extremadamente bajas y fuertes rachas de viento.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dio a conocer a Excélsior que se mantiene atenta a las condiciones del clima, por si es necesario lanzar avisos o establecer restricciones en otras reservas como el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, Sierra de San Pedro Mártir, Maderas del Carmen o la Sierra de Manantlán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 grados con heladas en montañas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Además de 0 a 5 grados en zonas altas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.