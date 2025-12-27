2025, un año clave para consolidar a Puebla como epicentro deportivo

-La entidad brilló por su organización de eventos nacionales e internacionales.

-Para el gobernador Alejandro Armenta el deporte es política de estado.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el objetivo de consolidar a Puebla como referente nacional e internacional en la organización de eventos y competencias deportivas, y gracias a que el Gobierno de Puebla ha colocado a este sector como una Política de Estado, durante 2025 se llevaron a cabo torneos y competencias de alto nivel en la entidad.

Derivado de la reunión sostenida entre el gobernador del Estado, Alejandro Armenta, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, y la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez; tras el pago de una deuda económica heredada por administraciones pasadas que permaneció sin atenderse por más de una década, se abrió la posibilidad de que Puebla fuera epicentro de eventos y competencias de alcance nacional e internacional.

Entre los logros más destacados se encuentra la organización integral de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, así como la sede de las disciplinas de ajedrez y boxeo dentro de la Olimpiada Nacional CONADE. Además, Puebla albergó el Campeonato Nacional Sub-9 y Sub-11 de fútbol, las sesiones y el pleno del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE).

En el ámbito internacional, sobresalieron el partido amistoso femenil entre las selecciones de México y Uruguay, celebrado en el Estadio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; el Final Four NORCECA de voleibol de sala en la rama varonil; y el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-21, realizado en San Pedro Cholula.