Confirman fallecimiento de joven en presa de Huauchinango

*HUAUCHINANGO, Pue.-* En una acción coordinada entre cuerpos de emergencia estatales y municipales, fue localizado el cuerpo sin vida de un menor de 17 años en la Presa de Tenango, ubicada en el paraje “Los Pinos” de este municipio.

Personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres recibió el reporte y de manera inmediata se activó un operativo con personal del municipio, elementos de Seguridad Pública y Bomberos de Huauchinango.

El joven presuntamente se encontraba jugando con una pelota a la orilla de la presa y al caer el balón al agua, ingresó a recuperarlo, sumergiéndose en una zona de aproximadamente 2.50 metros de profundidad, su cuerpo fue recuperado en la tarde de este día.

La Coordinación General de Protección Civil exhorta a la población a no meterse a nadar sin supervisión en presas, ríos o pozos; a respetar las señalizaciones de riesgo y a que las familias promuevan la cultura de la prevención, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.