Confirman fallecimiento de joven en presa de Huauchinango

Desde Puebla
*HUAUCHINANGO, Pue.-* En una acción coordinada entre cuerpos de emergencia estatales y municipales, fue localizado el cuerpo sin vida de un menor de 17 años en la Presa de Tenango, ubicada en el paraje “Los Pinos” de este municipio.
Personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres recibió el reporte y de manera inmediata se activó un operativo con personal del municipio, elementos de Seguridad Pública y Bomberos de Huauchinango.
El joven presuntamente se encontraba jugando con una pelota a la orilla de la presa y al caer el balón al agua, ingresó a recuperarlo, sumergiéndose en una zona de aproximadamente 2.50 metros de profundidad, su cuerpo fue recuperado en la tarde de este día.
La Coordinación General de Protección Civil exhorta a la población a no meterse a nadar sin supervisión en presas, ríos o pozos; a respetar las señalizaciones de riesgo y a que las familias promuevan la cultura de la prevención, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.
You may also like
-
2025, un año clave para consolidar a Puebla como epicentro deportivo
-
¡Tiritan de frío en el Ajusco! Pocos visitantes y muy bajas temperaturas
-
Sequía en México: Cierra 2025 con 20.5% del territorio afectado
-
Habrá cierre parcial de carriles del puente Zaragoza por reparaciones
-
Trasladan vía aérea a joven lesionado en nave del gobierno estatal