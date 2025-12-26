Rescate de espacios deportivos fortalece reconstrucción del tejido social: Gobierno estatal

– Con el Programa de Obra Comunitaria, los sanitarios del Campo Deportivo “El Hoyo” renuevan su imagen para familias y deportistas.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Como parte de las acciones para fortalecer los espacios comunitarios y mejorar las condiciones para la práctica deportiva y la convivencia familiar, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Bienestar rehabilitó los sanitarios del Campo Deportivo “El Hoyo”, en la colonia Riego Sur, con una inversión de 317 mil pesos, a través del Programa de Obra Comunitaria.

Con la participación activa de la ciudadanía y el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, se impulsan servicios básicos y espacios dignos que atienden las necesidades reales de la población, indicó la titular de la dependencia, Laura Artemisa García Chávez.

Al respecto, el entrenador de béisbol Gilberto León reconoció el impacto positivo de la obra y señaló: “Ahorita se ve bonito, se ve elegante. Sí era necesario tener estas instalaciones así. Normalmente vienen las mamás acompañando a sus hijos, entonces a veces necesitan un baño como el que ya tenemos ahorita”. Por su parte, Brenda Meneses García, tesorera del espacio, agradeció al Gobierno del Estado por su respuesta y apoyo.