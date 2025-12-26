Resultados NFL 2025: los marcadores de la semana 17, y posiciones de la Nacional y Americana

CLARO SPORTS

La NFL vive una Navidad clave en la Semana 17, con tres juegos el 25 de diciembre y varios equipos definiendo su futuro rumbo a playoffs.

Entre los escenarios que todavía pueden cambiar, destacan los encuentros de Carolina Panthers frente a Seattle Seahawks y el de Tampa Bay Buccaneers ante Miami Dolphins. Una combinación de victoria de Carolina y derrota de Tampa Bay le daría a los Panthers el campeonato de la NFC Sur, uno de los pocos títulos divisionales que aún no tiene dueño. El resto de los partidos también aporta movimiento a la tabla, tanto en la Conferencia Nacional como en la Americana.

La liga mantiene su apuesta por el fútbol americano en Navidad con una triple cartelera el 25 de diciembre. La jornada comienza con el duelo entre Dallas Cowboys y Washington Commanders, dos equipos del Este de la NFC ya eliminados, pero con una rivalidad que mantiene interés más allá de la clasificación. Más tarde, Detroit Lions y Minnesota Vikings se enfrentan en un partido directo por mantenerse en la pelea por un boleto de comodín en la Nacional.

El cierre navideño llega con el choque divisional entre Denver Broncos y Kansas City Chiefs. Denver ya tiene asegurada su presencia en la postemporada y busca mejorar su posición rumbo a enero, mientras que Kansas City afronta el encuentro sin opciones de clasificación y con ajustes en la posición de quarterback. Así, la Semana 17 combina el ambiente festivo con partidos que aún pueden influir en el cierre de la temporada y en la ruta hacia los playoffs.

Resultados completos NFL 2025: semana 17

Los partidos de la semana 17 de la NFL se podrán seguir todos en la plataforma de DAZN con el NFL Season Pass. Mientras que en México los canales son los siguientes.

Jueves 25 de diciembre

Cowboys 30-23 Commanders

Lions 10-23 Vikings

Broncos 20-13 Chiefs

Sábado 27 de diciembre

Texans vs Chargers | 15:30 CDMX | NFL Network y NFL Season Pass de DAZN.

Ravens vs Packers | 17:00 CDMX | DAZN con el NFL Season Pass.

Domingo 28 de diciembre

Seahawks vs Panthers | 12:00 CDMX | Fox Sports / DAZN con el NFL Season Pass.

Saints vs Titans | 12:00 CDMX / DAZN con el NFL Season Pass.

Cardinals vs Bengals | 12:00 CDMX / DAZN con el NFL Season Pass.

Steelers vs Browns | 12:00 CDMX | Canal 5 / DAZN con el NFL Season Pass.

Buccaneers vs Dolphins | 12:00 CDMX / DAZN con el NFL Season Pass.

Jaguars vs Colts | 12:00 CDMX | Fox Sports / DAZN con el NFL Season Pass.

Patriots vs Jets | 12:00 CDMX / DAZN con el NFL Season Pass.

Giants vs Raiders | 15:05 CDMX | Fox Sports / DAZN con el NFL Season Pass.

Eagles vs Bills | 15:25 CDMX | Fox Sports y Canal 5 / DAZN con el NFL Season Pass.

Bears vs 49ers | 19:20 CDMX | ESPN y Disney Plus / DAZN con el NFL Season Pass.

Lunes 29 de diciembre

Rams vs Falcons | 19:15 CDMX | ESPN y Disney Plus / DAZN con el NFL Season Pass.

Posiciones de la Conferencia Americana

Estas son las posiciones de la Conferencia Americana, al momento.

AFC Este

New England Patriots | 12-3

Buffalo Bills | 11-4

Miami Dolphins | 6-9

New York Jets | 3-12

AFC Norte

Pittsburgh Steelers | 9-6

Baltimore Ravens | 7-8

Cincinnati Bengals | 5-10

Cleveland Browns | 3-12

AFC Sur

Jacksonville Jaguars | 11-4

Houston Texans | 10-5

Indianapolis Colts | 8-7

Tennessee Titans | 3-12

AFC Oeste

Denver Broncos | 13-3

Los Angeles Chargers | 11-4

Kansas City Chiefs | 6-10

Las Vegas Raiders | 2-13

Posiciones de la Conferencia Nacional

Posiciones de la Conferencia de Nacional, al momento

NFC Este

Philadelphia Eagles | 10-5

Dallas Cowboys | 7-8-1

Washington Commanders | 4-12

New York Giants | 2-13

NFC Norte

Chicago Bears | 11-4

Green Bay Packers | 9-5-1

Detroit Lions | 8-8

Minnesota Vikings | 7-8

NFC Sur

Carolina Panthers | 8-7

Tampa Bay Buccaneers | 7-7

Atlanta Falcons | 6-9

New Orleans Saints | 5-10

NFC Oeste