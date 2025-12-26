Murió Juan Carlos Cabrera, atleta olímpico mexicano

ADRENALINA

El remero olímpico mexicano Juan Carlos Cabrera, murió este miércoles a los 34 años, las causas son aún desconocidas

El deporte mexicano se encuentra de luto. Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Juan Carlos Cabrera Pérez, destacado remero olímpico mexicano, a los 34 años de edad. La noticia fue dada a conocer de manera oficial por la Federación Mexicana de Remo (FMR), generando una ola de mensajes de condolencias dentro y fuera del ámbito deportivo.

Juan Carlos Cabrera, originario de la Ciudad de México, fue seleccionado nacional durante más de una década y defendió los colores de México en múltiples competencias internacionales. Su nombre quedó grabado en la historia del deporte tricolor tras su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde representó al país con orgullo y constancia, consolidándose como una de las figuras más importantes del remo mexicano en los últimos años.

Hasta el momento, no se han detallado de manera oficial las causas de su muerte. Sin embargo, versiones cercanas a su entorno deportivo señalan que el atleta habría perdido la vida a consecuencia de un infarto cerebral, información que aún no ha sido confirmada por autoridades médicas o familiares.

DE SUS INICIOS EN EL DEPORTE AL CAMINO OLÍMPICO

El recorrido deportivo de Juan Carlos Cabrera no comenzó en el remo. Durante sus primeros años practicó futbol americano, disciplina que forjó su carácter competitivo y su preparación física. Fue en 2009 cuando decidió dar un giro importante a su carrera e incursionar en el remo, una decisión que cambiaría su vida y el rumbo de este deporte en México.

Desde sus primeras competencias, su talento natural y disciplina fueron evidentes. En poco tiempo logró destacar a nivel nacional y abrirse paso en competencias internacionales. El punto de quiebre llegó en 2012, cuando, con apenas 21 años, se convirtió en el primer mexicano campeón del mundo de remo bajo techo, un logro histórico que colocó a México en el mapa de esta disciplina a nivel global.

LOGROS INTERNACIONALES Y UN LEGADO IMBORRABLE

La carrera de Cabrera continuó en ascenso hasta alcanzar la élite mundial. Su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 marcó uno de los momentos más importantes de su trayectoria, donde finalizó en el octavo lugar en la prueba de scull individual, ubicándose entre los mejores remeros del planeta.

Además, fue multimedallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 y Barranquilla 2018, competencias en las que reafirmó su dominio regional. Uno de los mayores hitos llegó con la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, resultado que consolidó su legado dentro del deporte mexicano.

Más allá de las preseas, Juan Carlos Cabrera será recordado por su entrega, perseverancia y pasión, cualidades que lo convirtieron en un referente e inspiración para las nuevas generaciones del remo nacional. Su legado permanecerá vivo en cada atleta que sueñe con representar a México en los escenarios más importantes del mundo.