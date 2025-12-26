Puebla acumuló 13 mil 338 delitos contra mujeres en los primeros 11 meses de 2025

María Huerta

De acuerdo al reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros 11 meses de 2025 en Puebla se registraron 13 mil 338 incidencias contra mujeres.

Asimismo, el reporte de “incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1” señala que los delitos de violencia familiar son los de la cifra más alta en los primeros 11 meses de 2025, con 9 mil 687, en segunda posición las lesiones con 2 mil 75, las violaciones son tercera posición con 706.