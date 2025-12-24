Video: Hoy es el 7mo aniversario del helicopterazo que provocó los fallecimientos de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle

Desde Puebla

Hoy se cumplen 7 años de las muertes de los ex gobernadores Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso.

Así luce la zona donde se desplomó el helicóptero en que viajaban.

Rinden homenaje a los ex gobernadores de Puebla a 7 años de sus muertes

Con misas, arreglos florales, y mensajes en redes sociales, brindan homenaje a los ex gobernadores de Puebla, Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle.

Hoy se cumplen 7 años de la muerte de los ex mandatarios, quienes murieron luego de que se desplomó su helicóptero.

En la zona donde se estrelló el helicóptero, lucen varias coronas florales y una manta con los nombres de los ex gobernadores así como de la tripulación que viajaba con ellos.