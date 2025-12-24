Encuentran cuatro cadáveres en carretera de Huauchinango

Abelardo Domínguez
Reportan el hallazgo de cuatro hombres SIN VIDA sobre el camino a Puga, en la autopista en Huauchinango.
Al parecer, dos de las víctimas ya fueron identificadas por familiares.
You may also like
-
Video: Hoy es el 7mo aniversario del helicopterazo que provocó los fallecimientos de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle
-
Realizan el operativo Puebla Segura en el Centro Histórico
-
En Atlixco ayuntamiento supervisa que no se venda pirotecnia
-
Recuperan cinco vehículos robados
-
Accidente con volcadura dejó dos lesionados en Caldada Zaragoza