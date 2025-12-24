Inseguridad Slider Principal

Encuentran cuatro cadáveres en carretera de Huauchinango

By Redaccion1 / 24 diciembre, 2025

Abelardo Domínguez

Reportan el hallazgo de cuatro hombres SIN VIDA sobre el camino a Puga, en la autopista en Huauchinango.

Al parecer, dos de las víctimas ya fueron identificadas por familiares.

