Detienen a dos presuntos asaltantes de tiendas de la colonia Valle del Rey

Desde Puebla

Como resultado de las estrategias, encaminadas a inhibir conductas con apariencia de delito, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detuvo a dos hombres, por su presunta participación en el delito de robo a comercio y extorsión, en calles de la colonia Valle del Rey.

A través de un despliegue territorial, elementos municipales detuvieron a Luis “N.”, de 27 años de edad y Obed “N.”, de 21 años de edad, quienes ingresaron a una tienda de conveniencia y sustrajeron mercancía del lugar. En el sitio fue asegurado un objeto forrado con cinta, color negro, con características morfológicas similares a un arma de fuego y, por lo anterior, quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.