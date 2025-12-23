Acusado de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, juez vincula a delito a Rodolfo Ruiz, director de E Consulta

Desde Puebla

Fue vinculado a proceso Rodolfo Ruiz, dueño del portal de noticias E Consulta, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tiene 45 días para la investigación complementaria.

Se mantienen sus medidas cautelares: No puede salir del estado y firma periódica.

En su cuenta de X posteó:

Finalmente fui vinculado a proceso en una audiencia absolutamente parcial, donde el juez JoelDanielBaltazar hizo suyas, sin el menor pudor, las acusaciones de la @FiscaliaPuebla basadas en puras suposiciones sobre el dinero con que cubrí los honorarios de mi abogado RaúlArgüelles.

Cabe señalar que la audiencia duró casi 12 horas y después se dio la vinculación.