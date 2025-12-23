López Zavala fue encontrado CULPABLE del feminicidio de Cecilia Monzón

Desde Puebla
El Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Puebla determinó que Javier López Zavala sí mandó a asesinar a Cecilia Monzón, madre de su hijo, el 21 de mayo de 2022.
Después de más de tres años de este feminicidio, el Poder Judicial determinó que el excandidato priísta a gobernador sí estuvo atrás del feminicidio de la abogada.
Sus dos cómplices también fueron declarados lculpables.
La individualización de la pena por feminicidio se decidirá en una segunda audiencia.
En próxima audiencia se determinarán los años de condena para el expolítico poblano y sus dos cómplices, Silvestre y Jair.
La familia exige la máxima: 60 años.
