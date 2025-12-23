Disfruta la temporada sin malestares: tips digestivos sencillos para sentirte mejor estas fechas

Staff/RG

Cómo mantener tu bienestar digestivo en estas fechas incluso cuando todo alrededor cambia.

En Activia promovemos hábitos simples como incluir probióticos en la alimentación diaria que pueden apoyar la digestión.

Entre cenas, posadas y reuniones que se extienden, es común modificar lo que comemos y cómo lo hacemos. Estos cambios pueden reflejarse en molestias digestivas como inflamación, gases o sensación de pesadez que, aunque son frecuentes en esta época, pueden incomodarnos y restarle disfrute a momentos importantes.

Para seguir disfrutando estas fechas, Activia comparte recomendaciones prácticas respaldadas por guías internacionales como las de la Organización Mundial de la Salud (OMS)¹ para acompañar tu digestión y ayudarte a sentirte más cómoda durante las celebraciones.

1. Mantén horarios razonables de alimentación: Cuando la rutina se altera, solemos posponer comidas o llegar con demasiada hambre a la cena. Establecer tres tiempos principales, aunque cambien de horario, ayuda a evitar excesos y favorece una digestión más estable.

2. Prioriza la hidratación natural: El agua facilita el tránsito intestinal y ayuda al organismo a procesar mejor los platillos navideños. Llevar contigo una botella y tomar pequeños sorbos durante el día puede marcar una gran diferencia en cómo te sientes al final de la jornada.

3. Elige porciones que te hagan sentir bien: El encanto decembrino se caracteriza por recetas tradicionales. No se trata de evitarlas, sino de servirse la cantidad adecuada para disfrutar sin molestias. Comer despacio te ayudará a identificar cuándo estás satisfecho.

4. Añade opciones frescas a tus menús: Incorporar verduras y frutas en forma de ensaladas, entradas o guarniciones complementa tu alimentación y aporta fibra, un aliado natural del bienestar digestivo. Además, ayuda a equilibrar platillos más pesados o condimentados.

5. Incluye probióticos en tu rutina diaria: El consumo habitual de probióticos contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal y puede ayudar a disminuir molestias como inflamación, gases y tránsito lento². Activia contiene miles de millones de probióticos que llegan vivos al intestino y apoyan tu salud digestiva día a día.

“El bienestar digestivo se construye día a día. En Activia promovemos hábitos simples como consumo de frutas y verduras, mantenernos hidratados e incluir probióticos en la alimentación diaria que pueden apoyar la digestión incluso en momentos donde la rutina cambia por completo.” Mencionó Fernanda Bores, Nutrióloga de Danone

Celebra sintiéndote bien, estas fechas están hechas para disfrutarse sin malestares. Un estilo de vida equilibrado con hidratación adecuada, elecciones conscientes y el consumo de probióticos puede ayudarte a reducir molestias digestivas y empezar el próximo año sintiéndote mejor desde adentro. Pon a prueba estas recomendaciones y vive una temporada más ligera y cómoda.