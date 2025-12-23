Bitácora de futuro

Pohema

Escritor Bayardo Quinto Núñez

(Feliz Navidad 2025 a todos…)

Digan lo que digan.

Observando la noche como todo tiempo

y como intermedio o medio

podría ser más inmenso que el Universo,

en su habitad como molécula

o la partícula más diminuta

existente en el espacio interestelar,

sinónimo de un viaje

de luz sobre las tinieblas,

en el tiempo, espacio y distancia

arropado por la velocidad

super lumínica o más en tan

inmenso Universo.

No es impiedad expresarlo,

que es posible aquí estemos

viviendo en pasado

y en futuro en otras galaxias

o planetas, incluso

los tales “científicos” han

ido a visitar otro (s) planeta,

al mismo Universo

fuera de la tierra, han caminado,

han visto, pero, no han sido capaces

de explicar cuánto mide

la Luna, Marte, Júpiter, entre otros

más y allá o acá,

no sé podría decir que

el Universo y/o espacio

y sus conjuntos creados

es subjetivo, desde

el momento que tiene

existencia es un hecho objetivo,

tampoco el Universo

se expande, esto nadie lo sabe,

aunque sea materia, es humano

como el planeta tierra,

y aunque la materia es creadora

de vida (s) no significa

que el Universo, Cosmos

tiene que morir, eso

es un habitad para el futuro,

el Universo es inmortal.

Entonces, la vida tiene

sentido, y la muerte es absurda

que tiene que darse

desde la óptica de acá en la

tierra; aquí estamos en dispersión,

el Universo no.

El Universo es único,

no existe “Infinitos Universos”,

porque estaríamos explicando

la existencia de varios Universos,

esa división es la clara

confusión de teorías fantásticas

que generan posibilidades absolutas,

ideadas por los científicos

¿en qué tiempo vive el Universo?

No es posible estar viendo

el Universos y sus rubros

como un mounstro que viene

con movimientos rápidos

en círculos de fuego

destructivo. No.

Los visitantes del Universo

son los agitadores

en búsqueda de la maldad,

otros van en búsqueda

del bien como Ciencia

de provecho para la humanidad

del planeta tierra.

El Universo es y será

una llama incandescente

que jamás se apagará,

ni la apagarán,

su monopolio siempre

estará vigente, mejor

que los científicos

dejen de explotarlo para

hacer el mal…

Dios dijo: “Hágase la luz

y después de eso vio que la luz

era algo bueno”, ese es

el Big Bang la gran explosión

al principio de todo desde

el punto de la

Creación Divina.

Y. dice la historia “que el creador

de la teoría del Big Bang

(Gran Explosión) fue

Georges Lemaître, un sacerdote

católico, físico y cosmólogo belga

que propuso que el universo

comenzó a partir de un

“átomo primigenio” o “huevo cósmico”,

observando la expansión del universo

a partir de las ecuaciones de Einstein”,

bla, bla, bla…

Para comenzar es una teoría

que no define nada,

cuelga sobre nada en un vacío.

Por tanto. Cualquiera puede venir

a decir esto no se llama Big Bang,

se titula llamarada producida

por la energía misma del Universo,

entre muchas cosas más.

Todos están en su derecho,

pero no hagan el mal,

que no es una buena herencia.

Mejor ustedes científicos creen

su propia materia

y no exploten la materia que

no es de ustedes, cuando

sean capaces de eso

tendrán su don, pero,

sin utilizar los elementos existente

de hace miles de años de la

la madre naturaleza

y sus componentes…

Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veinticinco (25) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa, y Columnista Internacional, y Nicaragüense.