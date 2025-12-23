Bitácora de futuro
Pohema
Escritor Bayardo Quinto Núñez
(Feliz Navidad 2025 a todos…)
Digan lo que digan.
Observando la noche como todo tiempo
y como intermedio o medio
podría ser más inmenso que el Universo,
en su habitad como molécula
o la partícula más diminuta
existente en el espacio interestelar,
sinónimo de un viaje
de luz sobre las tinieblas,
en el tiempo, espacio y distancia
arropado por la velocidad
super lumínica o más en tan
inmenso Universo.
No es impiedad expresarlo,
que es posible aquí estemos
viviendo en pasado
y en futuro en otras galaxias
o planetas, incluso
los tales “científicos” han
ido a visitar otro (s) planeta,
al mismo Universo
fuera de la tierra, han caminado,
han visto, pero, no han sido capaces
de explicar cuánto mide
la Luna, Marte, Júpiter, entre otros
más y allá o acá,
no sé podría decir que
el Universo y/o espacio
y sus conjuntos creados
es subjetivo, desde
el momento que tiene
existencia es un hecho objetivo,
tampoco el Universo
se expande, esto nadie lo sabe,
aunque sea materia, es humano
como el planeta tierra,
y aunque la materia es creadora
de vida (s) no significa
que el Universo, Cosmos
tiene que morir, eso
es un habitad para el futuro,
el Universo es inmortal.
Entonces, la vida tiene
sentido, y la muerte es absurda
que tiene que darse
desde la óptica de acá en la
tierra; aquí estamos en dispersión,
el Universo no.
El Universo es único,
no existe “Infinitos Universos”,
porque estaríamos explicando
la existencia de varios Universos,
esa división es la clara
confusión de teorías fantásticas
que generan posibilidades absolutas,
ideadas por los científicos
¿en qué tiempo vive el Universo?
No es posible estar viendo
el Universos y sus rubros
como un mounstro que viene
con movimientos rápidos
en círculos de fuego
destructivo. No.
Los visitantes del Universo
son los agitadores
en búsqueda de la maldad,
otros van en búsqueda
del bien como Ciencia
de provecho para la humanidad
del planeta tierra.
El Universo es y será
una llama incandescente
que jamás se apagará,
ni la apagarán,
su monopolio siempre
estará vigente, mejor
que los científicos
dejen de explotarlo para
hacer el mal…
Dios dijo: “Hágase la luz
y después de eso vio que la luz
era algo bueno”, ese es
el Big Bang la gran explosión
al principio de todo desde
el punto de la
Creación Divina.
Y. dice la historia “que el creador
de la teoría del Big Bang
(Gran Explosión) fue
Georges Lemaître, un sacerdote
católico, físico y cosmólogo belga
que propuso que el universo
comenzó a partir de un
“átomo primigenio” o “huevo cósmico”,
observando la expansión del universo
a partir de las ecuaciones de Einstein”,
bla, bla, bla…
Para comenzar es una teoría
que no define nada,
cuelga sobre nada en un vacío.
Por tanto. Cualquiera puede venir
a decir esto no se llama Big Bang,
se titula llamarada producida
por la energía misma del Universo,
entre muchas cosas más.
Todos están en su derecho,
pero no hagan el mal,
que no es una buena herencia.
Mejor ustedes científicos creen
su propia materia
y no exploten la materia que
no es de ustedes, cuando
sean capaces de eso
tendrán su don, pero,
sin utilizar los elementos existente
de hace miles de años de la
la madre naturaleza
y sus componentes…
Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veinticinco (25) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa, y Columnista Internacional, y Nicaragüense.
