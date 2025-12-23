México ya tendrá la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio; a estas personas se les aplicará

EXCELSIOR

La Ssa está en vías de adquirir la vacuna contra el VSR tras ser aprobada por la Cofepris.

La vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) estará muy pronto disponible en México en el sector de salud público luego de que ésta fuera aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el pasado 16 de diciembre, anunció el secretario de Salud, David Kershenobich, quien celebró la noticia ya que se protegerá a los grupos de la población más vulnerables.

En la mañanera de este martes de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud precisó que la dependencia a su cargo está en proceso de adquirir la vacuna tras el aval de Cofepris, a fin de tenerla disponible en las clínicas del país y empezar a aplicarla en esta temporada invernal cuando hay riesgo de que se presente este virus y ataque a grupos de la población.

La vacuna sincicial respiratoria es muy importante”, puntualizó David Kershenobich y anunció que una vez que ya la tengan se emitirán los criterios bajo los cuales se aplicará. “Ya Cofepris ha autorizado la vacuna, estamos en el proceso de adquirirla ya y nada más habrá que precisar bajo que situación se indica esa vacuna en particular”, mencionó.

El secretario de Salud aseguró que en la dependencia a su cargo llevan un monitoreo constante de las enfermedades respiratorias agudas, por lo que insistió que una vez que la vacuna contra este virus esté disponible darán la indicación “precisa” en su momento para aplicarla a la población.

¿A quiénes aplicarán la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio?

La vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) aprobada por la Cofepris a mediados de diciembre está indicada para dos grupos de la población, a quienes se les suministrará el biológico a fin de protegerlos, en particular en esta temporada invernal cuando pueden presentarse casos por esta enfermedad.

La Cofepris dio su visto bueno y otorgó dos registros para la vacuna (bivalente, recombinante) contra el Virus Sincicial Respiratorio. Tras un “riguroso análisis de regulación” aprobó la vacuna de dos laboratorios que presentaron la documentación correspondiente a la autoridad regulatoria.

Las vacuna aprobadas por la Cofepris están dirigidas a dos grupos de la población, a quienes se les aplicará el biológico una vez que la Secretaría de Salud lo haya adquirido. Las personas que recibirán la protección contra este virus serán:

Mujeres embarazadas.

Adultos mayores a partir de los 60 años.

En el caso de las mujeres embarazadas, la vacuna busca proteger a los bebés desde los 0 hasta los seis meses de edad, por lo que la inmunización se realizará a través de la vacunación materna durante el estado de gestación. La vacuna se aplica entre la semana 32 y 36 de gestación.