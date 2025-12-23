Hallaron sin vida a mujer en Grajales

Desde Puebla
Encontraron a mujer sin vida en calles de Rafael Lara Grajales, Puebla
Hoy martes, justo en la calle 3 Oriente.
La occisa fue identificada con el nombre de Esperanza N, de Chiapas.
Hasta el momento se desconoce si la victima presentaba huellas de violencia, impactos de bala.
