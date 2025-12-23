Hallaron sin vida a mujer en Grajales

Desde Puebla

Encontraron a mujer sin vida en calles de Rafael Lara Grajales, Puebla

Hoy martes, justo en la calle 3 Oriente.

La occisa fue identificada con el nombre de Esperanza N, de Chiapas.

Hasta el momento se desconoce si la victima presentaba huellas de violencia, impactos de bala.