5 consideraciones que debes tomar en cuenta en las fiestas de fin de año para cuidar tu salud gástrica

Staff/RG

Las celebraciones de fin de año suelen venir acompañadas de cenas abundantes, consumo de alcohol, variaciones en los horarios de comida y episodios de estrés que pueden afectar de forma importante la salud digestiva. De acuerdo con especialistas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología (AMG), diciembre es uno de los meses con mayor incidencia de gastritis, reflujo, malestar abdominal y descompensación de padecimientos gastrointestinales previamente controlados.

A continuación, te compartimos cinco puntos clave que la AMG recomienda para disfrutar las fiestas sin comprometer la salud gástrica, así como información esencial sobre la infección por Helicobacter pylori y tus mejores opciones de tratamiento disponibles.

Controla las porciones y evitar excesos en grasa y picante

Las cenas navideñas suelen incluir alimentos ricos en grasas, carbohidratos y condimentos que pueden irritar la mucosa gástrica. Consumir porciones equilibradas y evitar repetir platillos muy condimentados ayuda a prevenir inflamación, acidez y distensión abdominal. La clave está en comer despacio y escuchar las señales de saciedad del cuerpo. Resiste a ese lomito adobado.

Modera el consumo de alcohol y bebidas irritantes

El alcohol es uno de los principales detonantes de gastritis en estas épocas del año. Su consumo excesivo aumenta la producción de ácido gástrico y debilita las barreras protectoras del estómago. Los especialistas recomiendan limitar el consumo de bebidas alcohólicas en general, especialmente evitar el exceso de destilados fuertes. Todo con medida.

Mantén tus horarios de comida estables y no saltarse tiempos

Los cambios en rutinas, cenas tardías y ayunos largos pueden generar sobreproducción de ácido gástrico, lo que incrementa el riesgo de dolor, reflujo y síntomas de dispepsia (lo que sentimos como gastritis). Procura comer a tus horas, o al menos consume algún refrigerio para no estar vacío y evita acostarte inmediatamente después de cenar. Esto contribuye a mantener una digestión saludable.

Identifica síntomas de alarma y no automedicarse

Ante dolor persistente, vómito con sangre, pérdida de peso involuntaria o sensación de llenura inmediata, es indispensable acudir con un especialista. Regularmente confundimos estos síntomas con lo que llamamos comúnmente gastritis o colitis, y lo tomamos como algo normal, sobre todo en estas épocas. ¡No lo hagas! Evita la automedicación, ya que esto puede enmascarar síntomas importantes y retrasar diagnósticos como úlceras gástricas, gastritis crónica u otro tipo de infecciones.

No dejes para mañana tus síntomas de hoy

Los especialistas de la AMG hacen un llamado a realizar un diagnóstico oportuno mediante pruebas confiables ante síntomas que los pacientes atribuyen a colitis y gastritis para que puedan recibir un diagnóstico certero y recibir tratamiento supervisado por un gastroenterólogo ante síntomas recurrentes, especialmente si los síntomas empeoran durante la temporada navideña. Algunos de estos síntomas pueden estar asociados a una bacteria llamada Helicobacter pylori, la cual puede causar daños importantes además de los síntomas.

En México, 7 de cada 10 mexicanos están infectados con el H pylori. El 90% de los casos de cáncer gástrico está directamente relacionado con esta infección. Según el INEGI, los tumores malignos de estómago (cáncer de estómago) se presentan mayormente en hombres de 30 a 59 años con una alta incidencia.

Hoy existen alternativas terapéuticas más eficaces para controlar el exceso de ácido gástrico, como los bloqueadores competitivos de potasio o PCAB, una nueva generación de medicamentos que ofrecen un inicio de acción más rápido, lo que mejora la respuesta al tratamiento en casos de gastritis, reflujo o manejo complementario de H. pylori.

Ahora sí, ¡A disfrutar y estar atentos a nuestra salud gástrica!

“Las celebraciones de fin de año son una oportunidad para convivir y disfrutar, pero también debemos ser conscientes del impacto que los excesos pueden tener en nuestra salud digestiva. La prevención, el diagnóstico oportuno y preciso y el acceso a nuevos tratamientos como los PCAB cuando se requiere, son fundamentales para mantener un estómago sano. Invitamos a la población a escuchar a su cuerpo, evitar la automedicación y acudir con especialistas certificados ante cualquier molestia persistente.”

Asociación Mexicana de Gastroenterología