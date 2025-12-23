Esto ven los mexicanos en fiestas decembrinas

Staff/RG

• Un análisis de Spoiler, de siete plataformas revela que los contenidos navideños no dominan el consumo en streaming en México antes de Navidad.

Terror, acción, animación y grandes éxitos de cine superan ampliamente a las historias decembrinas tradicionales.

Con la llegada de las vacaciones escolares, menos estrenos potentes en cartelera y el espíritu decembrino flotando en el ambiente, los hogares mexicanos pasan más tiempo frente a la televisión. Las vísperas de Navidad suelen asociarse con maratones de películas entrañables, historias románticas invernales y clásicos protagonizados por Santa Claus. Sin embargo, un análisis reciente de Spoiler.mx sobre el comportamiento de los usuarios de streaming en México revela una realidad muy distinta.

A partir de la observación de la actividad en las siete principales plataformas de streaming del país durante los 20 días previos a Navidad, y enfocándonos sólo en películas y no en series, el estudio muestra que las preferencias del público mexicano se inclinan, mayoritariamente, por géneros que poco tienen que ver con el imaginario navideño tradicional.

Netflix encabeza la conversación con su Top 10 dominado por el cine animado y producciones que originalmente llegaron a salas.

Títulos como Super Mario Bros.: La Película y Los Croods 2: Una Nueva Era se colocan por encima del contenido original de la plataforma, mientras que sólo una cinta navideña logra colarse en el listado: El Secreto de Santa (2025). El gusto del público apunta más a la nostalgia, la animación y el entretenimiento familiar que a las historias propias de la temporada.

En el extremo opuesto del espectro se encuentra HBO Max, cuya audiencia parece apostar por el terror como principal vía de escapismo. Siete de los diez títulos más vistos de la plataforma pertenecen al género, impulsados por el fenómeno de IT y su universo expandido. Las películas navideñas (El Expreso Polar y La Posada) apenas logran sobrevivir en posiciones secundarias, confirmando que el miedo resulta más atractivo que la calidez decembrina para muchos usuarios.

Disney+ mantiene una oferta más alineada con el consumo familiar, pero aun así su Top 10 está dominado por grandes franquicias y éxitos de taquilla como Avatar, Avengers: Endgame y otros títulos de Marvel. Aunque clásicos como Mi Pobre Angelito lideran la lista, el peso del cine de alto perfil sigue siendo el factor decisivo.

Prime Video se posiciona como la plataforma más cercana al espíritu navideño. Su Top 10 combina clásicos de temporada como El Grinch con producciones originales recientes como ¡Vaya Navidad! y un notable volumen de contenido decembrino. Aun así, la acción se mantiene como el segundo género más consumido del servicio, evidenciando que incluso en la plataforma “más navideña” de este año, la audiencia busca variedad.

Paramount+ confirma el dominio de la acción, encabezada por Misión: Imposible – La Sentencia Final, y sólo una cinta navideña (Querido Santa), mientras que ViX refleja un consumo profundamente local, enfocado en realities, telenovelas y producciones latinoamericanas, con escasa presencia de contenidos navideños, a excepción de Mirreyes contra Godínez – Un Especial de Navidad.

Finalmente, de acuerdo al análisis de Spoiler.mx, Apple TV+ destaca por su apuesta en producciones originales de aventura y cine familiar, con apenas un clásico navideño (La Navidad de Charlie Brown) resistiendo en su Top 10 frente a una avalancha de títulos exclusivos de la plataforma, como Plan Familia 1 y 2 y La Fuente de la Juventud.

Lejos de lo que podría suponerse, las vísperas de Navidad no convierten al streaming mexicano en un refugio dominado por historias festivas. Por el contrario, este análisis de Spoiler.mx revela un claro deseo de escapismo: terror, acción, aventura y animación se imponen como las opciones preferidas para cerrar el año.

Otro hallazgo relevante es la fuerte presencia de películas que tuvieron un recorrido previo en las salas de cine. Los usuarios mexicanos parecen inclinarse por revisitar éxitos de taquilla o descubrir títulos que pasaron desapercibidos en cartelera, por encima de las producciones originales creadas específicamente para streaming. En un momento del año asociado a la cercanía y la tradición, el público opta por historias que le permitan desconectarse por completo, aunque no tengan nada que ver con la Navidad.