“El arte es una forma de respirar y mi arma contra todo lo que quiso silenciarme

Entrevista a Nicki Nicole

Por José Luis Ortiz GUell

En el estudio, la atmósfera es distinta a la de sus conciertos. No hay multitudes gritando, ni luces estroboscópicas. Solo Nicole Denise Cucco —Nicki Nicole para el mundo— sentada con una taza de té, mirando por la ventana hacia un Buenos Aires que duerme. A sus 25 años, esta joven de Rosario ha redefinido el panorama musical latinoamericano: desde el fenómeno viral de “Wapo Traketero” hasta llenar el Movistar Arena, desde las colaboraciones con Bizarrap hasta su intimista álbum “Alma”. Pero hoy, horas antes de partir para continuar su gira “Abre su alma” por Europa, no hablamos de cifras récord o premios. Hablamos de la niña que practicaba rap en su habitación, de los profesores que le enseñaron que los sueños se cumplen con trabajo, de la madre cuyo apoyo fue su prioridad absoluta, y de la responsabilidad de ser espejo para millones de jóvenes que se ven reflejadas en su historia. Esta es la conversación con la persona detrás del personaje, con la voz que convirtió la vulnerabilidad en su mayor fortaleza.

1-Nicki, gracias por recibirnos. Comencemos por donde empezó todo: ¿Qué se siente ser Nicole Denise Cucco, una niña de Rosario que iba a batallas de rap pero no se animaba a competir, y al mismo tiempo ser Nicki Nicole, una artista que llena estadios y es referente para millones?

Es el viaje más loco y a la vez el más natural. Ser Nicole es mi raíz. Es esa chica tímida que encontraba en la escritura su voz más segura, que crecía viendo a sus hermanos mayores y aprendiendo de todo lo que veía. Nicki Nicole es el altavoz que esa chica necesitaba construir para que el mundo la escuchara. A veces me miro y digo: “¿Cómo llegamos aquí?”. Y la respuesta siempre está en Rosario, en esas calles, en esa familia que ponía la música de Dread Mar I en casa, en los profesores del Gurruchaga que me enseñaron que los sueños se cumplen con trabajo, no solo con deseo.

2- Es muy poderoso lo que dices de tus profesores. En tus propias palabras, ellos te dieron “valores y lecciones de vida”. En una industria a veces tan superficial, ¿cómo mantienes vivos esos valores? ¿Quién te hace de “profesor” o de espejo ahora?

Mi mamá es mi norte absoluto. Hubo un tiempo en que su opinión era mi prioridad total, porque si ella no estaba feliz, yo no podía estarlo. Eso me mantuvo con los pies en la tierra. Hoy, mis “profesores” son personas como Mavi Díaz, mi entrenadora vocal. Ella me dijo algo que cambió todo: “La idea es marcar la identidad de la voz de uno, no llevarla a cantar como otro”. Esa frase es mi mantra.

También aprendo de mis pares, de ver cómo Trueno, Bizarrap o Rauw Alejandro trabajan. Pero el valor más grande que cargo es la autenticidad. No vine a ser una copia de nadie; vine a ser la primera versión de mí.

3-Hablas de autenticidad. Tu álbum “Alma” es quizás tu trabajo más íntimo. Toca temas como la pérdida de confianza y relaciones complejas. ¿Fue terapéutico crearlo? ¿O fue más difícil porque implicaba exponer heridas sin la protección del ritmo o el flow del trap más clásico?

Fue las dos cosas. Terapéutico y aterrador. Con Alma quise quitarme las capas. No había lugar para esconderse detrás de un beat potente. Era yo, mi voz y una historia que necesitaba sanar. Hablar de la pérdida de confianza, de sentir que el mundo te observa y te juzga… eso es universal, pero cuando te pasa a ti, sentís que es único. Grabarlo fue llorar, fue reír, fue reconciliarme conmigo misma. Y sí, da miedo soltar algo tan crudo, pero también es liberador. Es decir: “Esta soy yo, con mis grietas y todo. Y mis grietas también son parte de mi belleza”.

4- Ese viaje de lo íntimo a lo universal es clave en tu conexión con la fanaticada. Muchas jóvenes te ven y se sienten reflejadas. ¿Qué responsabilidad sientes al ser ese espejo, especialmente para las niñas?

Es la responsabilidad más grande y la que más honro. Yo no soy un ejemplo de perfección; soy un ejemplo de posibilidad. Quiero que las pibas vean que una chica de un barrio, que era tímida, que dudaba, puede estar aquí. “Sin darnos cuenta los artistas somos ejemplo… y saber que cualquier chica sepa que puede estar donde estoy solo por querer buscar un sueño me encanta”. Por eso hablo de mis miedos, de mis procesos. No quiero mostrar solo el trofeo; quiero mostrar el camino, con sus piedras y todo. Si con mi música una piba se siente un poco más valiente para ser ella misma, para poner un límite o para perseguir su arte, mi misión está más que cumplida.

5- Pasando a otro ámbito, te has convertido en un “caso de estudio” por tu habilidad para colaborar. Has trabajado con leyendas del urbano, con rock como No Te Va Gustar, e incluso hiciste historia con Bizarrap. ¿Cómo eliges con quién crear? ¿Hay una búsqueda consciente de diversificar tu sonido?

Nunca es una estrategia de “diversificar”. Es puro instinto y admiración. Colaboro con alguien cuando siento que podemos crear un tercer sonido, algo que no existía y que nace del respeto mutuo. Con Biza fue magia pura desde el primer día; entendimos al toque nuestro lenguaje. Con NTVG fue un honor inmenso, porque era llevar mi voz a un territorio nuevo con un mensaje poderoso contra la violencia de género. Cada colaboración es una escuela. Me gusta absorber, como una esponja, y mezclar todo lo que veo y escucho. Mi creatividad es un 50% rap de estilo libre y 50% composición consciente, y en cada feat, esos porcentajes bailan de una forma nueva.

6- En 2021 fuiste la quinta artista argentina en tener una “Tiny Desk Concert” de NPR. Fue un momento íntimo y acústico, lejos de los grandes shows. ¿Qué representa para ti ese formato? ¿Es un regreso a los inicios, a esa chica que cantaba en un dúo antes de ser solista?

¡Totalmente! La Tiny Desk fue uno de los desafíos más lindos. Sin pirotecnia, sin edición, solo la voz y la esencia. Fue un volver al origen, a la pureza. Fue recordarme a mí misma y al público que, por más que estemos en un estadio, el núcleo de todo es una canción honesta y una interpretación sentida. Fue conectarme desde otro lugar, más vulnerable y tal vez más poderoso por eso mismo. Esos momentos son un faro que me guía para no perderme en la inmensidad del espectáculo.

7- Mirando hacia el futuro, tu cuarto álbum se llama “Naiki” (2024), y se dice que habla de “volver a los comienzos”. Después de un viaje tan expansivo, ¿qué significa “volver”? ¿Es un reinicio o una reconciliación?

Es una reconciliación. No se puede volver al punto de partida porque ya no soy la misma. Pero sí se puede volver a la esencia, a la intención pura con la que empecé. “Naiki” es un diálogo con esa Nicki que lanzó “Wapo Traketero”, para decirle: “Mirá hasta dónde llegamos, y no te olvides de por qué empezamos”. Es reencontrarme con la chica que solo quería escribir y cantar, sin tantas etiquetas.

El futuro… (hace una pausa, con mirada decidida) es seguir evolucionando sin miedo. Quizás probar el cine de lleno, o hacer un álbum completamente acústico. No pongo límites. Mi único plan es seguir siendo fiel a mí misma, porque al final, esa es la única brújula que nunca falla.

8- Para cerrar, una pregunta simple: ¿Quién gana en un día tranquilo en casa, Nicole o Nicki?

¡Gana Nicole, siempre! Nicki descansa. Nicole es la que cocina algo rico, llama a sus hermanos, ve una película vieja con su mamá, o simplemente se queda en silencio escribiendo ideas en un cuaderno. Es en esos momentos de quietud donde se recarga la magia.

Porque Nicki Nicole, en el escenario, es simplemente Nicole con las luces encendidas, compartiendo el corazón que late en la tranquilidad de su hogar. Y ese corazón, agradecido y fiel, es el que siempre quiero mostrar.

9- Para cerrar, si tuvieras que dejarle un mensaje a esa Nicole de 15 años que iba a las batallas de rap pero no se animaba a subir, ¿qué le dirías?

Le diría: “No te apures. Todas esas palabras que escribís en secreto, ese miedo a que te juzguen, esa voz que sentís que no es suficiente… todo eso es tu semilla. No dejes de regarla”. Le contaría que esa timidez no era una debilidad, era un caparazón que protegía algo precioso. Y le susurraría al oído: “Vas a conocer a tu ídolo, Dread Mar I, y vas a cantar con él. Vas a llorar de emoción en un estudio con Bizarrap. Vas a pararte frente a miles de personas y sentir que tu corazón late al mismo ritmo que el de ellos. Y lo más importante: tu mamá va a estar increíblemente orgullosa. Así que escribe, sueña, y cree. Porque tu historia recién comienza”.

Nicki se levanta, no como la estrella global, sino como la chica de Rosario que lleva juventud, talento y una gran humanidad.