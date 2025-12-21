Piden ayuda urgente para bebé nacida prematuramente en hospital de Huauchinango

Bebita necesita un sensor para oxímetro

Abelardo Domínguez

Juan Pablo Téllez Espinosa, voluntario de Cruz Roja Mexicana, solicita el apoyo de la sociedad en general para su hija, quien nació prematuramente el pasado viernes y necesita atención médica urgente.

Se requiere conseguir un sensor para oxímetro.

Además, se hace un llamado a las autoridades de salud del estado, para brindar atención inmediata a la bebé.

Cualquier ayuda, por favor diríjanse al Hospital General de Huauchinango y pregunten por el paramédico Juan Pablo Téllez Espinosa.

Tu apoyo puede hacer la diferencia.