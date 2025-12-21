Video: Postes del Centro Histórico, con boletines de personas desaparecidas

María Huerta

En vísperas de la navidad, se aprecian en los postes de las principales calles del Centro Histórico boletines de búsqueda de personas desaparecidas.

Cabe destacar que las personas desaparecidas son una problemática que en Puebla y otras partes del país se ha incrementado en los ultimos meses.

El caso reciente fue Aislinn Valeria Valdovinos Trejo, de 18 años de edad, estudiante de preparatoria y del estado de Michoacán, desaparecida en la colonia Lumbreras de Amalucan el pasado 18 de diciembre, pero quien ya apareció.