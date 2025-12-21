Con herramienta geoespacial, se pueden ubicar proyectos de restauración ambiental en México

Excelsior

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), presentó la herramienta geoespacial del Sistema Nacional de Información para la Restauración Ambiental (SNIRA), que representa un paso decisivo de México en la gestión del conocimiento sobre rehabilitación de los ecosistemas.

La plataforma del SNIRA, de acceso público, integrada en 2023, documenta las características básicas de los proyectos, los resultados alcanzados y las barreras socio-ecológicas que enfrentaron.

En la actualidad el SNIRA, reúne información de más de cuatro mil 500 proyectos y experiencias de restauración impulsadas por instituciones gubernamentales, académicas, sociales y privadas en todo el país.

La CONABIO destacó que con esta nueva herramienta geoespacial, se amplían las funciones para apoyar la toma de decisiones en materia de restauración ambiental y la conservación de la biodiversidad en México.

Subrayó que la herramienta permite a personas usuarias obtener un diagnóstico socio-ambiental general de las áreas de interés para la restauración, con base en información cartográfica en el ámbito nacional, que permite consultar más de 50 capas de información geoespacial, organizadas en seis secciones temáticas: áreas prioritarias para la restauración, características biofísicas, biodiversidad, cambio global, estado de conservación y características sociales.

Además, se pueden generar reportes automáticos de diagnóstico sobre sitios de interés, con datos como la lista de especies útiles para la restauración bajo condiciones ambientales actuales y futuras, y proyectos registrados en el SNIRA dentro de la región consultada.

Desde su lanzamiento en el mes de octubre, el Sistema Nacional de Información para la Restauración Ambiental, ha logrado integrar información de más de mil 200 proyectos impulsados por universidades, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y sector privado, así como tres mil 300 proyectos provenientes de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a través de los programas de Compensación Ambiental y Restauración Forestal 2019–2024.

La mayoría de los registros incluyen información georreferenciada que permite ubicar los sitios de restauración en el mapa, y pueden ser consultados en la herramienta geoespacial, donde también se pueden compartir

fotografías, descripciones detalladas de las acciones y resultados integrados en una base de datos única que contribuye a la integración de datos de los esfuerzos de restauración en México.

De esta forma, el SNIRA y la herramienta geoespacial contribuyen al Programa Nacional de Restauración Ambiental, que impulsa la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), al ofrecer información integrada y actualizada que apoya a la identificación de prioridades y el diseño de estrategias a escala nacional.

La plataforma también abre la puerta a la participación social, e invita a instituciones públicas, ONG’s, comunidades y sector privado a formar parte del directorio de restauradores para registrar sus proyectos y acciones de restauración en el SNIRA (https://snira.conabio.gob.mx), con el fin de visibilizar mejor los esfuerzos a nivel nacional, fortalecer la cooperación y construir, de manera conjunta, un país más resiliente y comprometido con la recuperación de sus ecosistemas.

El desarrollo del SNIRA, y su herramienta geoespacial, fue posible gracias al apoyo recibido del Programa de Restauración y Compensación Ambiental (PRCA) y cuenta, entre otros socios, con la Alianza Mexicana por la Restauración de los Ecosistemas (AMERE), en particular, WWF para el desarrollo de nuevos módulos y WRI para la integración del información de la CONAFOR, así como la GIZ para el registro de datos provenientes de otras fuentes de información, y de la Red Mexicana para la Restauración Ambiental (REPARA) como apoyo técnico científico.

La Herramienta Geoespacial del Sistema Nacional de Información para la Restauración Ambiental (SNIRA) puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.snira-hg.conabio.gob.mx/#