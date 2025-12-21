Fuerte choque dejó dos muertos y el mismo número de heridos en Calpulalpan, Tlaxcala.

Desde Puebla

domingo sobre la carretera federal México–Veracruz, a la altura del paraje conocido como “El Padrino”, en el municipio de Calpulalpan Tlaxcala.

El fuerte impacto de un choque provocó que un vehículo tipo Jetta se partiera literalmente a la mitad, dejando un saldo devastador.

En el lugar, dos personas perdieron la vida de manera instantánea debido a la gravedad de la colisión.