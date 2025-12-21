Fuerte choque dejó dos muertos y el mismo número de heridos en Calpulalpan, Tlaxcala.

Desde Puebla
Una tragedia este domingo sobre la carretera federal México–Veracruz, a la altura del paraje conocido como “El Padrino”, en Calpulalpan, Tlaxcala.
El fuerte impacto choque provocó que un Jetta se partiera literalmente a la mitad, con un saldo devastador.
Dos personas perdieron la vida de manera instantánea debido a la gravedad de la colisión.
domingo sobre la carretera federal México–Veracruz, a la altura del paraje conocido como “El Padrino”, en el municipio de Calpulalpan Tlaxcala.
El fuerte impacto de un choque provocó que un vehículo tipo Jetta se partiera literalmente a la mitad, dejando un saldo devastador.
En el lugar, dos personas perdieron la vida de manera instantánea debido a la gravedad de la colisión.
You may also like
-
¡Tragedia en el cine! Muere James Ransone, actor recordado por su papel en ‘It’
-
Callejón de Los Sapos se haría peatonal el próximo año: Aimeé Guerra
-
Gobierno del estado invierte en la salud y bienestar de grupos vulnerables
-
Detuvo la FGE durante cateo a 7 presuntos integrantes de “Los Keos”, banda ligada al narcomenudeo, robo de vehículos, a transeúntes y de autopartes en el Centro Histórico de Puebla
-
La película mexicana “La Cazadora” participará en la 42ª Edición del Festival de Cine Sundance.