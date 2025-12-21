Ejecutaron a un hombre en San Salvador el Verde

Desde Puebla

Un hombre fue ejecutado a balazos por sujetos en San Salvador el Verde.

Durante la mañana de este domingo en Tlacotepec de José Manso, junta auxiliar de el Verde.

El lugar de los hechos se encuentra catalogado por instancias estatales como un “punto rojo”, debido a constantes incidentes de inseguridad, que genera preocupación entre habitantes.